Empresário é baleado em Apucarana

Um empresário de 45 anos foi baleado na tarde desta segunda-feira (11), dentro de seu estabelecimento na Rua Geremias Lunardeli esquina com a Avenida Irati, na região da Barra Funda, em Apucarana . Ao menos quatro tiros acertaram a vítima que foi socorrida por testemunhas e encaminhada ao Hospital da Providência para receber atendimento médico. O estado de saúde é considerado gravíssimo.

Conforme o relato de testemunhas, os tiros foram disparados por um homem que usava capacete e atirou ao menos seis vezes dentro do estabelecimento. Após o atentado, o suspeito fugiu na garupa de uma moto com a ajuda de um comparsa, pela Rua Tamandaré. As testemunhas informaram que a dupla estava em uma moto Titan de cor azul, um deles usava capacete branco e o outro azul.

