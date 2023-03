Duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-376 em Apucarana

Na manhã deste sábado (18), um grave acidente foi registrado próximo do pontilhão da Vila Reis na BR-376, em Apucarana. Um carro colidiu com a traseira de um caminhão, resultando em duas pessoas feridas.

Os Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados e se dirigiram ao local. A batida traseira ocorreu no sentido Apucarana e ocorreu no final da pista dupla, próximo a um quebra-molas.

Uma mulher, passageira do carro, sofreu suspeita de fratura no antebraço direito e foi socorrida pelos Bombeiros e levada ao Hospital da Providência. Já a motorista ficou encarcerada e teve traumatismo craniano e ferimentos no joelho direito.