Duas ocorrências de furto são registradas em Marumbi nesta segunda-feira (5)

A primeira ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Marumbi às 9h52 desta segunda-feira (5).

O solicitante relatou que entraram na empresa onde ele trabalha entre sexta-feira dia 02/06/2023 após as 18 horas e 05/06/2023 as 09:00, tomando ciência do furto de duas ferramentas de trabalho apenas no dia 02/06 pela manhã. O Solicitante relata que possivelmente entraram pela parte de cima do portão do fundo da empresa onde tem um espaço aberto. No local não há alarme e os autores quebraram umas das câmeras

de segurança. O Solicitante foi devidamente orientado em relação à segurança do local.

A segunda ocorrência de furto foi registrada às 10h52 na Rua José Villa.

A solicitante relatou que chegou na residência por volta das 10:00 do dia 05/06/2023 e encontrou sua casa furtada. O vidro da janela da cozinha estava quebrado, por onde teriam aberto a tranca da janela e levado dois botijões de gás. A casa estava toda revirada e com marcas de pegadas. No local não há câmeras de segurança e alarme. Solicitante foi devidamente orientada.