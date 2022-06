Dono de bar e padeiro são assaltados em Mandaguari

A equipe policial foi solicitada para atendimento de ocorrência de roubo, onde ao chegar no local a equipe fez contato com o solicitante, onde este relatou ser proprietário do Bar do Par e, na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 06h20, estava em seu local de trabalho recebendo o padeiro, onde foram surpreendidos por três indivíduos encapuzados, sendo que um deles portava uma arma de fogo do tipo pistola e deram voz de assalto aos dois subtraindo aproximadamente R$ 700,00.

Os indivíduos amarraram o padeiro e o agrediram com chutes, sendo subtraída a chave de seu veiculo com o objetivo de roubarem o mesmo, sendo este um Fiat Fiorino de cor branca, onde os indivíduos se apossaram do referido veiculo e tomaram rumo ignorado. Também foi subtraída a quantia de R$ 1800,00 que estavam em seu bolso.

Após o primeiro atendimento a equipe iniciou as diligencias em busca dos autores e do veiculo roubado sendo que na Rua Mario Benedetti, próximo a rodovia PR-444 a equipe logrou êxito em localizar o referido veiculo abandonado.

Diante dos fatos o veiculo foi entregue na delegacia para os procedimentos.