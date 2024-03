Dois são baleados em bar de Apucarana

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Apucarana às 17h08 no Jardim Ponta Grossa.

Conforme a PM, a equipe Extrajornada foi acionada via Copom a deslocar no local acima citado, onde segundo solicitação anônima teriam ocorrido disparos de arma de fogo, próximo ao Bar do Bola.

Quando a equipe chegou no local, este conhecido como ponto de tráfico de drogas, já se encontravam a equipe do CPU e uma equipe Rotam. Fora realizado o isolamento do local e feito contato com a proprietária do bar, que informou que haviam 4 masculinos jogando sinuca e que parou em frente ao bar uma motocicleta de cor preta, não sabendo informar a marca e o modelo, com dois ocupantes masculinos, usando capacete, sendo que o garupa desceu da moto, chegou próximo à entrada do bar e efetuou vários disparos de arma de fogo, em direção aos masculinos que estavam jogando sinuca, sendo que dois deles, foram atingidos.

Após os disparos os autores evadiram-se pela Rua Otávio de Sá Barreto sentido a Avenida Itararé. Que segundo a proprietária do Bar, os indivíduos atingidos foram socorridos por populares, que os encaminharam até a UPA de Apucarana. Que a UPA fez contato com a central 190 informando que dois indivíduos masculinos deram entrada no Pronto Atendimento com ferimentos por arma de fogo.

Foi deslocado uma outra equipe no Pronto Atendimento, que conseguiu a qualificação dos indivíduos atingidos, sendo então identificados como —- e —-. Que momentos antes da equipe finalizar o boletim, chegou a informação de que um dos indivíduos atingidos estava em estado grave e foi encaminhado para o Hospital da Providência.

Durante todo esse período equipes PM fizeram o isolamento do local. No local existem muitas marcas de disparos nas paredes e nos móveis do bar, existem estojos e projéteis em vários locais, na rua, calçada, dentro e ao lado do Bar, local onde as vítimas correram para tentar se esconder no terreno aos fundos. Diante dos fatos foi confeccionado o Boletim para as devidas providências. O Perito recolheu do local mais de trinta vestígios, que foram apreendidos.