Dois ficam feridos após carro capotar na PR-444

Nesta quarta-feira, ocorreu um capotamento na PR-444, KM 16, sentido Mandaguari a Arapongas, deixando dois homens feridos. O veículo capotou e colidiu contra o barranco à margem direita da pista. Os socorristas do Siate e do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender às vítimas e a Polícia Militar Rodoviária registrou a ocorrência. As vítimas, ambos de 52 anos, foram encaminhadas ao hospital Honpar, em Arapongas, para receberem os cuidados médicos necessários.