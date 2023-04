Dois acidentes com morte ocorreram na BR-376 em Mandaguari

Dois acidentes fatais registrados na manhã deste sábado (29) na BR-376 em Mandaguari. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou que o primeiro acidente ocorreu no KM 202,9 da rodovia envolvendo um motociclista que perdeu o controle da direção, colidiu contra uma das bases de sustentação do viaduto e infelizmente não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local.

Já o segundo acidente foi registrado no KM 211, nas proximidades do pesqueiro, por volta das 6h45 envolvendo uma motocicleta Honda 125 ano 1987 de cor preta, registrada em Mandaguari. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas pela PRF, no entanto, é com pesar que informamos que o condutor não sobreviveu.

Até o momento, não foram divulgadas as identidades das vítimas fatais.