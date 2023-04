Diretor de colégio morre em acidente no Contorno de Norte de Apucarana

Foi identificada a vítima do acidente registrado na madrugada desta sexta-feira (28) no Contorno Norte de Apucarana. Trata-se do professor de Educação Física de Arapongas, Douglas Ercolin Tavares, de 38 anos, que era diretor do Colégio Estadual Ivanilde Noronham na Vila Aparecida, em Arapongas.

O acidente ocorreu por volta das 2 horas na PR-170, próximo ao pesqueiro Vitória, quando o condutor do Peugeot 307 perdeu o controle da direção, bateu contra uma árvore às margens da rodovia e capotou. Infelizmente, o professor não sobreviveu aos ferimentos.