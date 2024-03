Departamento entrega materiais esportivos para escolas e CMEI´s de Jandaia

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação e Esportes realizou na manhã desta quarta-feira, 20 de março, a entrega de materiais esportivos para as Escolas e CMEI’s.

Os materiais foram doados pela Secretaria de Estado do Esporte – Governo do Estado.

Os materiais distribuídos foram: bolas de vôlei, basquete, futsal, handebol e borracha além de chapéus e cones e uma mochila para o transporte desses materiais.

Estiveram presentes no ato da entrega, que aconteceu no Departamento de Educação, a Diretora do Departamento Sheila Cristina da Silva, com sua equipe, o coordenador de esportes do município Geraldo Bezerra e Clarice, além dos diretores das escolas e CMEI’s e os professores de educação física das instituições.

.