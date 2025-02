Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente passa a atender no prédio da Prefeitura

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul informa que, a partir de 10 de fevereiro de 2025, o Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente passa a atender em novo endereço. O setor agora funciona no prédio da Prefeitura Municipal, localizado na Praça do Café, nº 22 – Centro.

A mudança tem como objetivo oferecer um atendimento mais ágil e eficiente à população, concentrando os serviços em um local de fácil acesso. A partir dessa data, todas as demandas relacionadas à agropecuária e meio ambiente, bem como o envio de correspondências, deverão ser encaminhadas ao novo endereço.

Segundo a chefe de Gestão Ambiental, Beatriz Soares Batista, a alteração busca aprimorar o suporte aos produtores rurais e demais cidadãos que utilizam os serviços do departamento. “Estamos sempre buscando melhorar nosso atendimento e garantir mais comodidade à população. Com essa mudança, esperamos otimizar os serviços e fortalecer ainda mais o apoio ao setor agropecuário e ambiental do município”, destacou.

O Departamento de Fomento à Agropecuária e Meio Ambiente segue à disposição para esclarecimentos e atendimento ao público. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (43) 3123-0303 ou pelo e-mail agricultura@jandaiadosul.pr.gov.br.

