Departamento de Esportes Convida para a final da V-Taça de Futsal Livre Troféu Marcelo Massa.

Está chegando à final V-taça de Futsal livre troféu Marcelo massa, foram 45 dias de competição e 8 times masculinos e 6 femininos se enfrentaram ate chegar a grande final.

E nesta quinta-feira (4) no Ginásio Osmar Panicio as equipes P.M Mauá da Serra e P.M Cambira F se enfrentam na final feminina as 20:15 e as equipes Bar do Padunha B e Santa Maria Futsal se enfrentam pela final masculina as 21:30.

Venha torcer pelo seu time.