Delegado Jacovós participa da entrega de ambulância para o Corpo de Bombeiros

Na última semana, o deputado estadual Delegado Jacovós esteve em Apucarana para acompanhar a entrega de uma ambulância que integrará a estrutura do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (SIATE) na cidade.

A entrega do veículo aconteceu no pátio do 11º GP do Corpo de Bombeiro Militar e contou com a presença de integrantes da corporação, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, o vice-prefeito, Paulo Vital, os comandantes do Corpo de Bombeiros, Zotelli e Azevedo, além de representantes da imprensa local.

A ambulância, adquirida com recursos no valor de 498 mil reais, já está pronta para operação, contando com kits completos de atendimento. Para Jacovós, investir em estrutura para aqueles que salvam vidas, é uma obrigação de todo o político, “desde o nosso primeiro mandato, estamos entregando veículos para a saúde de vários municípios do Paraná e para Apucarana, não é diferente. Através do nosso gabinete na Assembleia Legislativa, mais de 20 milhões em recursos, foram separados especialmente para a saúde que é o nosso maior bem. Equipamentos para hospitais e maternidades, aparelhos para a realização de exames, recursos para reformas prediais, ambulâncias, UTI’s móveis e veículos para transportes, nós entregamos todos os anos para os municípios paranaenses”, afirmou.