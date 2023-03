Corpo de Bombeiros emite nota sobre o incêndio na Cocari de Mandaguari

O Corpo de Bombeiros de Mandaguari atendeu na tarde do dia 20 de março de 2023 um incêndio de grandes proporções que atingiu o depósito da empresa COCARI em Mandaguari.

O trabalho que iniciou por volta das 16h20min do dia 20, se estendeu até as 16h do dia 21 de março de 2023. Foi empregado bombeiros de Mandaguari com o apoio do Corpo de Bombeiros de Apucarana e empresas da cidade, sendo utilizado cerca de 270.000 litros de água.

Por meio de aparelho detector de gases, pertencente ao Corpo de Bombeiros, foi identificado baixa concentração de sulfeto de hidrogênio, aproximadamente 0,2PPM. Nessa concentração não devem surgir sintomas, nem ser nocivo à saúde, porém, os efeitos comuns da inalação de baixas concentrações (abaixo de 10ppm) de sulfeto de hidrogênio são queimação nos olhos, tosse e falta de ar.

A exposição repetida ou prolongada em níveis baixos de concentração pode causar inflamação nos olhos, dores de cabeça, fadiga, irritabilidade, insônia e perda de peso.

Em caso de contato prolongado lave a pele, os olhos e as roupas, e se necessário procure ajuda médica.

Atenciosamente, 2º Ten. QOBM Augusto Marks Batista, Comandante do Corpo de Bombeiros de Mandaguari.