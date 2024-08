Corolla com 229 kg de maconha é abandonado próximo ao posto da PRF em Mandaguari

No domingo, dia 25 de agosto de 2024, por volta das 21h22, a equipe da PRF realizava fiscalização em frente à Unidade Operacional de Mandaguari, no km 201 da BR-376, quando foi informada que um veículo havia acabado de se acidentar há poucos metros do local, no sentido Mandaguari para Marialva.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o veículo, um Toyota Corolla preto, imobilizado com as rodas traseiras suspensas em um barranco. Durante a vistoria, foram encontrados no interior do carro 11 fardos grandes e 1 tablete, totalizando 229,2 kg de maconha.

Nenhum suspeito foi localizado nas proximidades. O veículo e a droga foram removidos com o auxílio de um guincho do DER/PR e encaminhados à Polícia Civil de Mandaguari para os procedimentos cabíveis.