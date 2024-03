Convênio de R$ 26,3 milhões garante viadutos e trincheira na PR-444, em Mandaguari

(AEN) O governador Carlos Massa Ratinho Junior esteve nesta sexta-feira (15) em Mandaguari, no Norte do Paraná, para marcar o início das obras de dois viadutos e de uma trincheira na PR-444. Com investimento de R$ 26,3 milhões, fruto de um convênio entre o Governo do Estado e o município, as obras ficam no entroncamento com a BR-376 e vão agilizar o tráfego e dar mais segurança no principal corredor de ligação entre Londrina e Maringá e os demais municípios da região.

O trecho revitalizado recebe diariamente um grande fluxo de veículos e é formado por um complexo de indústrias em ambas as margens da rodovia. Por isso, as obras vão agilizar o tráfego diário de veículos e o crescimento da região. O Governo do Estado repassou R$ 24,3 milhões para viabilizar os projetos, enquanto a prefeitura de Mandaguari entrou com uma contrapartida de quase R$ 2 milhões.

Ratinho Junior salientou que a rodovia é estratégica, já que o eixo que vai desde Ibiporã, no Norte, até Paiçandu, no Noroeste, vem recebendo muitas indústrias. “A nossa obrigação é garantir uma infraestrutura de qualidade aos municípios, para que as empresas se instalem e gerem empregos”, afirmou. “Essas obras também fazem a ligação entre o parque industrial e a parte urbana de Mandaguari, promovendo integração com segurança, para que não tenha mais tantos acidentes, garantindo a mobilidade e a estruturação de um grande corredor de desenvolvimento”.

Ele pontuou, ainda, que as estruturas fazem parte de um grande pacote de intercessões que a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística está viabilizando em diversos municípios. Entre os exemplos estão os viadutos da Bratislava, em Cambé; da PUC, em Londrina; do Catuaí, em Maringá; e os da BR-376, em Sarandi.

O secretário de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, lembrou que o anteprojeto das obras, que são executadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), foi doado por empresários do município, através da Associação Comercial e Empresarial de Mandaguari (Aceman). “Essa união garantiu que as obras saíssem do papel. Com isso, vamos colocar um ponto final em mortes e acidentes, trazendo segurança e mobilidade a uma região tão próspera”, ressaltou.

Segurança também foi o principal ponto destacado pela prefeita Ivonéia Furtado ao falar sobre as obras. “Primeiramente é a segurança. Tivemos várias vidas ceifadas na PR-444, por onde passa gente de São Paulo, Campinas, de vário lugares”, disse. “E esse grande investimento de R$ 26 milhões vai trazer para o município mais segurança, comodidade, trafegabilidade, crescimento e desenvolvimento”.

OBRAS – Os viadutos, que têm um prazo de conclusão de 550 dias, vão melhorar o fluxo de veículos, evitando congestionamentos. As alças de acesso vão facilitar a ligação dos bairros às empresas da região e as vias marginais vão melhorar a segurança e a fluidez do trânsito.

A primeira intercessão, o Viaduto Cafezal, fica na altura do quilômetro 35 da rodovia e terá 420 metros de extensão. A terraplanagem do local já está bastante avançada e as armações dos pilares do lado direito da rodovia também estão estruturadas. Além disso, 14 das 16 vigas do viaduto já foram concretadas.

A segunda é o Viaduto Copel, com mil metros de comprimento, que fica a cerca de um quilômetro da primeira, e também está com a terraplanagem avançada, além de ter sido iniciada a armação da base dos pilares. Já a trincheira fica na altura da Estrada Alegre, no quilômetro 38, e terá 630 metros de extensão. Ela vai permitir a passagem de pedestres e ciclistas por baixo da rodovia, sem a necessidade de atravessar a pista, o que vai garantir mais segurança em um trecho onde ocorriam muitos acidentes, inclusive com vítimas fatais.

OUTRAS OBRAS – Também nesta sexta-feira foi inaugurada em Mandaguari a Estrada São Carlos, que faz a ligação até a cidade de Marialva. A obra é resultado de um convênio do programa Estradas da Integração, da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento (Seab). O valor do repasse pela Seab é de R$ 1,5 milhão para a pavimentação de um trecho de 5,4 quilômetros com pedras irregulares. Cerca de 80 agricultores estão sendo beneficiados.

Na solenidade, o governador também confirmou R$ 6,5 milhões da Secretaria de Estado das Cidades (Secid) para a pavimentação de todas as vias urbanas do Jardim Social. A Secid também repassou R$ 1,07 milhão para a construção de uma unidade do Meu Campinho, localizado no Conjunto Habitacional Vila Verde. O espaço de lazer está 14% de execução.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade os secretários estaduais do Planejamento, Guto Silva; e da Agricultura e do Abastecimento, Norberto Ortigara; o chefe da Casa Militar, tenente-coronel Marcos Antônio Tordoro; o subchefe da Casa Civil, Lúcio Tasso; o diretor-geral do DER/PR, Fernando Furiatti; os diretores-presidentes da Agepar, Reinhold Stephanes; da Ceasa-PR, Éder Bublitz; e do IDR-Paraná, Natalino Avance de Souza; os deputados estaduais Tiago Amaral, Soldado Adriano José, Tercílio Turini, Evandro Araújo e Cloara Pinheiro; o vice-prefeito de Mandaguari, João Jorge Marques; o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi) e prefeito de Cambira, Emerson Toledo; e prefeitos da região.