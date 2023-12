Comércio de Apucarana atende em horário especial a partir desta quinta

As lojas do comércio de Apucarana, começam a funcionar em horário especial a partir desta quinta-feira (7). Os consumidores podem aproveitar para fazer compras até as 22h, em dias de semana, e das 9h às 18h aos sábados. Na véspera de Natal, domingo (24/12), o comércio também abrirá das 9h às 18 horas, conforme informações do Sindicato do Comércio Varejista de Apucarana (Sivana).

HORÁRIO ESPECIAL DE ATENDIMENTO

DE 7 A 22 DE DEZEMBRO