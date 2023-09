Com apenas cinco compras, consumidor ganhou prêmio de R$ 1 milhão do Nota Paraná

(AEN) O supervisor de TI de 31 anos R.W. é o 41º milionário da história do programa Nota Paraná. O novo ganhador gastou cerca de R$ 1 mil em cinco compras durante o mês de maio e foi contemplado no sorteio deste mês. O cheque simbólico do prêmio foi entregue nesta terça-feira (12), em Curitiba, pelo secretário estadual da Fazenda, Renê Garcia Júnior.

“Estou muito feliz com esse prêmio, é um grande passo na minha caminhada rumo à liberdade financeira. Sou muito grato por ter sido agraciado com esse valor”, destacou o ganhador.

Morador da Cidade Industrial de Curitiba, ele conta que sempre coloca CPF nas notas fiscais – e agora pretende investir o valor do prêmio em aplicações financeiras. “Na hora em que entraram em contato comigo para avisar do prêmio, demorei a acreditar. Mas acessei o aplicativo do Nota Paraná e vi que era eu mesmo”, conta.

O Nota Paraná é um programa de cidadania fiscal que devolve créditos e distribui prêmios aos contribuintes que solicitam CPF na nota em suas compras. “O programa é muito importante para o nosso Estado. Além da possibilidade de retorno em créditos e prêmios, ele ajuda no fortalecimento da cidadania fiscal”, diz o secretário Garcia Junior.

DEMAIS PRÊMIOS – O segundo prêmio, no valor de R$ 100 mil, foi para uma moradora de Guarapuava, enquanto o terceiro prêmio, de R$ 50 mil, saiu para uma consumidora de Araucária. Além desses, 10 consumidores de sete municípios (Curitiba, Maringá, Foz de Iguaçu, Umuarama, Nova Esperança, Pato Bragado e Rolândia) foram sorteados para os prêmios de R$ 10 mil.

Outras 15 mil pessoas receberam o valor de R$ 50, e 8 mil participantes do Paraná Pay foram premiados com R$ 100. Adicionalmente, 40 entidades sociais receberam R$ 5 mil cada. Todas as outras instituições participantes do Nota Paraná receberam, no mínimo, R$ 100.

O Nota Paraná tem como propósito reembolsar parte do ICMS pago em compras no comércio varejista paranaense e também premiar mensalmente contribuintes cadastrados no programa e que inserem o CPF na nota. Para verificar se possui bilhetes premiados basta acessar seu cadastro no site ou no aplicativo do Nota Paraná.

CADASTRO – Para se cadastrar é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.