Colisão entre dois carros seguida de capotamento mobiliza equipes de resgate em Apucarana

Na noite desta sexta-feira (15), um grave acidente envolvendo dois carros na Avenida Brasil, trecho urbano da BR-369, em Apucarana, deixou duas pessoas feridas e mobilizou equipes de socorro do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Os dois motoristas dos veículos envolvidos ficaram presos nas ferragens e foram resgatados com a ajuda dos bombeiros. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Providência por ambulâncias do Siate e do Samu.

Segundo a Tenente Ana Paula, do Corpo de Bombeiros, o condutor do Uno sofreu escoriações no rosto e em membros superiores, enquanto o motorista do Vectra, que capotou após a colisão, teve lesões mais graves.

As primeiras informações indicam que o acidente foi causado por uma ultrapassagem irregular. Testemunhas relataram que um veículo teria tentado uma ultrapassagem proibida, resultando na colisão com outro carro que vinha logo atrás e no subsequente capotamento.