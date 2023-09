Colégio São Marcos promove Jogos Interclasses

No Colégio São Marcos, durante a semana de 25/09 a 29/09, está sendo promovido pela Direção e pelos Professores de Educação Física Ellen Tatiane Protano e Marcelo dos Santos Palmeira, os jogos interclasses, na modalidade de futsal, com várias faixas etárias, com o intuito de realizar a interação e lazer dos alunos, incentivando a prática de esporte e trabalho em equipe.