Cliente tem cartão furtado em agência bancaria de Mandaguari

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar de Mandaguari às 19h06 deste sábado (29).

Conforme a PM, a solicitante relatou que entrou no estacionamento bancário da Caixa Econômica Federal, acessou o caixa eletrônico, colocou o cartão no local indicado, porém o cartão ficou preso no referido caixa. Após várias tentativas de retirar o cartão, a solicitante tentou ligar para o SAC se distraindo e perdendo o cartão de vista. Nesse momento um homem de boné branco, camiseta branca furtou o cartão.