A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e a ACEJAN (Associação Comercial e Empresarial de Jandaia) convidam você e sua família para prestigiar a chegada do Papai Noel, nesta quarta-feira, 11 de dezembro, no estacionamento da Avenida Getúlio Vargas, ao lado da Magazine Luiza.

Carreata será às 20 horas saindo do alto da Avenida Getúlio Vargas, após a carreata será feita a abertura da casinha do Papai Noel para visitação.

