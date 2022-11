Um casal que ocupava uma motocicleta morreu vítima de acidente na PR-444 em Mandaguari na manhã desta terça-feira (29).

O acidente ocorreu próximo a entrada da Estrada Alegre.

O Aéreo do SAMU chegou a ser acionado, mas o casal morreu ainda no local do acidente.

A colisão envolveu uma motocicleta NXR 150 Bross e uma caminhoneta Amarok.