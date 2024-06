Na tarde de sábado (8) um casal chamou a Polícia Militar após serem atingidos por uma linha de cerol.

O fato foi registrado nas imediações do Residencial Mega Park em Apucarana

A linha atingiu o pescoço da mulher, porém, por sorte não chegou a cortar, porque ela trafegava em baixa velocidade. A vítima informou ainda, que naquela localidade é frequente a presença de crianças e adultos soltando pipa com linhas cortantes, que é crime, previsto no artigo 132 do Código Penal.