Carro cai no Lago Jaboti em Apucarana

Um carro caiu dentro do Lago Jaboti, em Apucarana, na manhã deste domingo (19). Havia uma pessoa dentro do veículo, um Citroën C3, que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros.

O motorista teria passado pela estrada de acesso e dirigiu em direção ao lago. Um homem que estava no local agiu rapidamente e nadou até o veículo, quebrou o vidro do carro e conseguiu retirar a vítima, que seria um rapaz, do banco traseiro do veículo.

Os bombeiros chegaram rapidamente no local e retiraram a vítima do lago e iniciaram os primeiros procedimentos de socorro.

