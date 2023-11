Na tarde desta sexta-feira (24), Bombeiros, PRF e DER atenderam um acidente de trânsito tipo tombamento, na BR 376 entre Jandaia do Sul e Mandaguari. Foi na curva entre o motel e a granja, local onde acidentes acontecem com frequência, principalmente em dias chuvosos.

O carro caiu na canaleta central que divide as pistas e ficou com as rodas para cima. Felizmente não houve feridos.