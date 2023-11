Carreta tomba no Contorno Sul de Apucarana

Na tarde desta quinta-feira (9), ocorreu um acidente na BR-376, no trecho do Contorno Sul em Apucarana. Uma carreta carregada com ureia tombou, resultando em ferimentos leves no motorista, que foi encaminhado para atendimento hospitalar. Durante o ocorrido, chovia no local. Equipes do Siate, Corpo de Bombeiros e Samu realizaram o resgate e prestaram os primeiros socorros ao motorista, que se encontrava consciente e orientado. Parte da carga ficou esparramada na pista.