Carreta tomba no Contorno Norte de Apucarana

O acidente ocorreu na noite desta quinta-feira (22).

Uma carreta carregada com ração tombou no Contorno Norte (PR-170), em Apucarana, causando ferimentos em duas pessoas, um homem de 38 anos e uma mulher de 34. O caminhão bateu contra um barranco após o tombamento e as vítimas tiveram que ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Ambas foram encaminhadas conscientes e orientadas para o Hospital da Providência com ferimentos moderados. A pista foi interditada para o atendimento e liberada durante a madrugada. A Polícia Rodoviária Estadual sinalizou o trânsito durante o socorro.