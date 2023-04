Caminhão é atingido por trem em Apucarana

Socorristas do Samu foram acionados nesta quarta-feira, 05, para atender a um acidente envolvendo um caminhão e um trem, no Jardim Tibagi, próximo à Rua Marcílio Dias, em Apucarana. O motorista do caminhão sofreu ferimentos leves. Ele recebeu atendimento no local e foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para uma avaliação mais detalhada. Ainda não há informações sobre as causas do acidente, que serão investigadas pelas autoridades competentes.