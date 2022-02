Caminhão colide em veículos estacionados na Praça do Café

No final da tarde desta terça-feira (1), um caminhão em mau estado de conservação, colidiu em dois carros que estavam estacionados na Praça do Café em Jandaia do Sul. Os veículos ficaram bastante danificados.

Relato da Polícia Militar: Esta equipe foi acionada para dar atendimento em um acidente nas proximidades da Praça do Café. No local o senhor XXXX informou que estava passando pela referida via com seu caminhão Dodge de placa XXXX de Jandaia do Sul quando um veículo GM Vectra de cor prata, saia da vaga a qual estava estacionado, onde XXXX ao tentar desviar do Vectra, veio a atingir dois outros carros que estavam estacionados, sendo um Fiat/Ideia de Maringá e um Kia/Sportage de Jandaia do Sul Do acidente resultou em danos materiais nos veículos e não houve vítimas. Os envolvidos entraram em um acordo, onde o Sr. XXXX (condutor do Caminhão) se prontificou em arcar com os danos dos referidos automóveis. Todos os envolvidos foram devidamente orientados.