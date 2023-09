Caminhão capota no Contorno Sul de Apucarana

Na tarde desta quarta-feira (6), um caminhão carregado com trigo capotou no contorno sul de Apucarana.

O motorista do veículo, de 48 anos, relatou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava seguindo em direção a Curitiba quando o caminhão, com placas de Apucarana, perdeu o freio no quilômetro 243 da rodovia, resultando no capotamento. O GM Chevrolet D60, ficou com as rodas para cima, e toda a carga de trigo foi derrubada na pista. Felizmente, o motorista saiu ileso do acidente.

A PRF informou que a pista no sentido Curitiba precisou ser bloqueada, e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi acionado para realizar a limpeza da rodovia e a remoção do veículo.