Um veículo capotou na BR-376, em frente a Fafeman em Mandaguari no início da tarde desta quarta-feira (20).

O motorista, de 27 anos, ficou gravemente ferido e foi transportado de helicóptero para o hospital.

Outros dois indivíduos que estavam no carro teriam fugido após o capotamento. A Polícia Rodoviária Federal investiga as causas do acidente e o motivo da fuga dos indivíduos.

O veículo seria de Jandaia do Sul.

