Caça Talentos – Inscrições abertas

O Departamento de Cultura está lançando o Programa Ação Cultural – Caça Talento 2024, não deixe de participar, estamos aguardando a sua inscrição….

O Caça Talentos 2024 têm como objetivo selecionar crianças, adolescentes, jovens, adultos e terceira idade para compor as Oficinas Artísticas Culturais como a Oficina Dançarte, (Ballet/Jazz e Danças Urbanas), Ritmo, Musicarte (Violão e Canto/Coral), Teatral Pirlimpimpim, Circo Arte, Criarte Desenhos Artísticos e Artes Plásticas.

AS INSCRIÇÕES ESTÃO ABERTAS A PARTIR DO DIA 01/02/2024 a 13/02/2024, onde a mesma poderá ser realizada no site da prefeitura (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC0VG7Gkdo7Bbb5E1kEljGMLIgZU21SSEdCw8ItNsN018COg/viewform?usp=pp_url) ou diretamente no Departamento de Cultura (anexo ao prédio do Centro Cultural, ao lado do Corpo de Bombeiro).

Cada candidato tem o direito de estar fazendo duas oficinas simultaneamente caso for aprovado na audição.

As audições terão dias específicos para cada oficina, as mesmas serão aulas específicas e obrigatoriamente presencial com duração de 10 a 30 minutos cada, podendo ser em grupos de 10 inscritos ou individual.

Todas as oficinas são gratuitas e irão compor a programação do Natal Luz 2024 de Jandaia do Sul.

O regulamento encontra-se abaixo, onde você terá todas as informações necessárias para participar das oficinas. Qualquer dúvida estamos à disposição para esclarecer.