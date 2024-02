Cabo de internet solto provoca queda de motociclista em Jandaia

Um motociclista ficou ferido após se enroscar em um cabo de internet neste sábado (10). O acidente ocorreu nas proximidades da APAE em Jandaia do Sul.

O fio pegou o pescoço do condutor, fazendo com que ele caísse. Além do ferimento no pescoço, sofreu diversas escoriações pelo corpo devido à queda.

Um problema que atinge todas as cidades

Na época em que ainda não existia a internet por fibra óptica, o cabeamento do telefone fixo era feito por uma única empresa de telefonia e raramente se via fios soltos ou pendurados. Hoje várias empresas disputam o mesmo espaço nos postes para levar internet até as casas de seu clientes, umas mais caprichosas e outras menos e, o que vemos, é um emaranhado de fios, muitos deles mal esticados e até caídos.

No caso de um acidente, quem é o responsável?