Cabo Antoniassi é homenageado no 10º Batalhão

Nesta terça-feira, 9, ocorreu o evento “Policial Destaque do Mês” na sede do 10º BPM. O Cabo Antoniassi foi escolhido como o Policial Militar em destaque do mês de março. Com uma trajetória iniciada na Corporação em 2011, ele demonstrou constante responsabilidade e profissionalismo ao desempenhar suas funções em diversos destacamentos.

Promovido a Cabo em 2022, assumiu o comando do Destacamento de Bom Sucesso em 2023, onde exerce uma função crucial na liderança e instrução da fração Policial Militar atribuída a ele, garantindo um trabalho eficaz na preservação da ordem pública do município. Seu comprometimento e profissionalismo são notáveis, conquistando o respeito e a admiração de todo o efetivo do 10º BPM e da população de Bom Sucesso.

Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados, a foto do militar foi exposta no hall de entrada do 10º BPM, permitindo que todos os que adentrem ao pavilhão administrativo possam vê-la. O Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel Israel Aparecido de Carvalho, destacou o árduo trabalho desempenhado pelo homenageado, sentindo-se honrado por contar com esse nobre policial atuando em sua unidade.

Fonte 10º BPM