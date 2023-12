Buzina de trem é furtada em Apucarana

Na noite desta terça-feira (26), um crime inusitado ocorreu em Apucarana.

Uma buzina de trem foi furtada por volta das 23h, segundo informações da Polícia Militar (PM).

O incidente foi reportado pelos vigilantes responsáveis pela escolta armada do trem. Eles alegaram que estavam acompanhando a locomotiva desde a sua partida da estação. No entanto, ao chegar em uma área conhecida como “Pátio Jardim”, não conseguiram manter a visão do trem devido à densa vegetação e ao terreno elevado.

Após a passagem do trem pelo local, os vigilantes examinaram a locomotiva e perceberam que a buzina havia sido furtada. Ao retornarem ao local do crime após o término do percurso, não encontraram nem o objeto roubado, nem qualquer suspeito.