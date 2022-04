BMW de Mandaguari colide em traseira de caminhão

Polícias Rodoviários Federais foram acionados por volta das 06h45 deste sábado 30, para atendimento de um acidente de trânsito ocorrido no km 196 da BR 376, no contorno de Marialva.

Um veículo I/BMW 320I 3B11com placas de Mandaguari, conduzido por um rapaz de 20 anos, colidiu violentamente na traseira de uma carreta DAF/XF105 FTS 460A atrelada ao SR/FACCHINI SRF LOED, com placas de Sarandi. Ambos seguiam sentido Maringá a Londrina.

Dentro da BMW, além do condutor, havia também outro jovem de 19 anos, eles sofreram ferimentos leves, sendo encaminhados ao PAM de Marialva.

O condutor do caminhão não se feriu.

A PRF colheu as informações preliminares no local e apontará no Boletim de Acidente de Trânsito as causas desse acidente.