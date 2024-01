Beto Preto internado

O secretário de Estado da Saúde e deputado federal licenciado, Beto Preto, apresentou melhora em seu quadro de saúde neste sábado (6), segundo sua assessoria de imprensa. Ele segue internado no Hospital da Providência, em Apucarana, onde deu entrada após passal mal na tarde de sexta-feira (5).

Beto Preto, que possuía uma agenda no Hospital Universitário de Maringá, cancelou o compromisso e deu entrada na unidade para receber atendimento. O secretário passou por exames de Covid-19 e dengue com resultado negativo para as doenças. Até a publicação desta reportagem, ele permanecia internado no Hospital da Providência.

Em suas redes sociais, Preto agradeceu as manifestações de apoio que recebeu e disse que deve receber alta em breve. “Nesta sexta-feira (5), fui internado no Hospital da Providência, em Apucarana, após um mal-estar. Quero expressar gratidão por todas as manifestações de apoio que tenho recebido, bem como pelo atendimento cuidadoso da equipe médica. Devo receber alta em breve. Agradeço a todos pelo carinho e preocupação”, escreveu.

Fonte TnOnline