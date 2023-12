Bebê de dois meses morre ao engasgar com leite em Apucarana

Um bebê de dois meses de idade morreu na madrugada deste sábado (09) em Apucarana após engasgar com leite.

Conforme a PM, a mãe da criança abordou uma viatura na Avenida Aviação, na Vila Nova, próximo ao Supermercado Pererinha. Os policiais informaram que a mãe estava desesperada com bebê em seus braços e afirmou que ele havia engasgado.

A PM acionou o Samu e realizou os primeiros socorros ainda no local, através da Manobra de Heimlich. Com a chegada de uma equipe avançada, o Samu, com médico, assumiu a ocorrência, prestando o atendimento e encaminhando a criança ao hospital materno.

No entanto, o Samu confirmou que a criança acabou não resistindo e morreu.