Bandidos invadem casa e aterrorizam família em Mandaguari

Conforme a PM, trata-se de ocorrência de ROUBO AGRAVADO e ameaça.

Informa a solicitante que por volta das quatro horas da manhã ouviu um barulho alto e ao se levantar deparou se com dois indivíduos de cerca de 1,65 de altura, magros, trajando blusa moletons e máscara, momento esse que ambos a empurraram para o quarto de seus pais idosos que estavam na casa, pedindo dinheiro e dizendo que iriam atirar, sendo que um deles ficou com as vítimas no quarto e o outro revirou cômodos pela casa, sendo levado alguns objetos.

Eles permaneceram no interior da residência por cerca de 25 minutos e ao sair disseram para que aguardassem por alguns minutos para chamar a polícia, tendo a equipe policial comparecido no local e realizado os procedimentos cabíveis. (A Polícia Militar não informou o endereço da ocorrência)