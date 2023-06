Bandidos arrombam agência dos Correios do Pirapó e levam encomendas

Bandidos arrombaram a agência dos Correios, do Distrito do Pirapó, em Apucarana, neste domingo (11). Os criminosos levaram diversas encomendas que seriam entregues aos moradores da localidade.

O supervisor da agência acionou a Polícia Militar (PM). Ele relatou que os criminosos estouraram a vidraça da porta da frente da unidade avançada dos Correios no distrito para praticar o furto. O supervisor não soube mensurar os objetos levados. A agência fica no antigo complexo ferroviário do Pirapó.

Com informações do TnOnline