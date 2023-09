Avião cai e duas pessoas morrem na região de Curitiba

Duas pessoas perderam a vida após a queda de uma aeronave de pequeno porte no Paraná. O monomotor, um Cessna 170 com prefixo PP-DSX, foi encontrado na cidade de Dr. Ulysses, na Região Metropolitana de Curitiba, nesta segunda-feira (18), um dia após ter sido considerado desaparecido.

A aeronave partiu de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro, às 11h de domingo (17) e tinha previsão de retorno às 16h do mesmo dia. O desaparecimento do avião foi comunicado ao Corpo de Bombeiros por volta das 20h.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) da cidade, juntamente com equipes de municípios vizinhos e o Corpo de Bombeiros, foram acionados para o local. Infelizmente, os dois ocupantes não resistiram e faleceram no acidente.

Segundo informações divulgadas pelos bombeiros, o monomotor estava sendo utilizado para a realização de imagens aéreas da região de Dr. Ulisses até Cerro Azul, sobrevoando Jaguariaíva. As investigações sobre as causas do acidente serão conduzidas pelas autoridades competentes.