Atendimento do Hospital da Providência recebe críticas em Apucarana

O texto do portal Tnonline relata que o Hospital da Providência, que é referência em Apucarana e outras cidades do Vale do Ivaí, tem sido alvo de reclamações dos usuários devido à demora no atendimento e ao mau tratamento recebido na unidade hospitalar. Muitas famílias reclamam da forma como são tratadas, algumas afirmam que a diretora da unidade é inalcançável.

Pacientes e familiares relatam esperas de horas para consultas e atendimentos. Além disso, várias pessoas comentaram que perderam familiares por erro médico e diagnóstico errado. As críticas vêm sendo relatadas em redes sociais, como Facebook, e muitos pacientes preferem ir a hospitais em outras cidades. O Hospital da Providência recebe recursos federais, do estado e do município, além de contribuições da comunidade. As críticas levantam a necessidade de melhorias na unidade e investigação para correção dos problemas.

