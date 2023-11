Arma é encontrada em carro após colisão com caminhão

Em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta quarta-feira (29) na Avenida Ayrton Senna (Contorno Norte), em Apucarana, um homem de 37 anos ficou ferido. A colisão envolveu um carro e um caminhão nas proximidades da chácara do Movimento Cristo Te Ama (Cristma).

O acidente aconteceu quando um Chevrolet Celta, que seguia em direção a Arapongas, colidiu frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário. O motorista do Celta ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros.

Após ser retirado das ferragens, o homem foi encaminhado ao Hospital da Providência para receber atendimento médico. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos no acidente.

Durante o resgate, um revólver calibre 44 foi encontrado debaixo do banco do motorista do carro. Uma equipe da Polícia Militar (PM), que passava pelo local em direção ao 10º BPM, atendeu à ocorrência e realizou a apreensão da arma.