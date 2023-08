Aniversário da Acejan é comemorado com jantar

Na noite desta 5ª feira (17/08) a ACEJAN realizou um belíssimo Jantar Festivo em comemoração aos 65 anos de sua existência. Estiveram presente no jantar a Diretoria Executiva, Conselhos, associados e colaboradores da ACEJAN e ACEJAN JOVEM, juntamente com convidados e autoridades de nosso município e região.

A ACEJAN fundada em 14 de agosto de 1958 completou 65 anos, sendo assim hoje é motivo de comemorarmos o nosso sucesso. Todas as nossas conquistas devemos a cada um de vocês, que confiam em nosso trabalho, que apostam em nosso crescimento, com responsabilidade, senso de empreendedorismo e ousadia. O sucesso de nossa ACEJAN é o sucesso de cada um de vocês, é a prova da competência de todos, da harmonia e a soma de esforços e objetivos. Ao comemorarmos 65 anos de existência, podemos acreditar em um futuro cada vez mais promissor. Ainda temos muito a crescer, sendo assim é imprescindível que exista parceria e hoje mais do que nunca temos motivos para nos orgulhar de nossa entidade, de nossa ACEJAN.

Na ocasião os associados da ACEJAN foram homenageados com um lindo troféu como forma de nosso agradecimento. Cada associado é a razão de nossa existência e responsável pela busca diária da qualidade de nossos serviços prestados. O nosso muito obrigado a cada um de nossos associados por fazerem parte de nossa história de sucesso.

“O associativismo envolve confiança, cooperação e desejo mútuo. E esse é o maior motivo pelo qual agradeço: a confiança da minha Diretoria, dos nossos Conselheiros, dos nossos Associados. Todos os momentos são especiais, mas em se tratando de 65 anos, hoje o sabor é diferente. Foram muitas vitórias, com certeza, mas também foram anos cheios de desafios. As crises são históricas e refletindo sobre a história da ACEJAN, percebemos que sua criação surgiu do encontro de alguns bons homens empresários da nossa cidade que em 1958 fundaram a nossa ACEJAN. De lá para cá, volta e meia a humanidade precisou atravessar tempestades, como a poucos anos atrás passamos pela Covid, mas a ACEJAN permaneceu viva, forte e representativa, como sempre foi, como merece ser. Concluo reforçando que diante de tantos desafios impostos pelo momento atual continuaremos cumprindo firmemente nossa missão, com muita força, lutando por um comércio e industrias forte, com emprego e renda para todos, qualidade de vida e com igualdade de direitos.” – finaliza Marcos Dario – Presidente da ACEJAN.