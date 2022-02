Amanhã tem “Rotary Day” na Praça do Café

O Rotary Clube de Jandaia do Sul, através de sua Presidente Luiza Helena Rosa da Silva, convida a comunidade jandaiense para participar neste sábado (26/02) na Praça do Café, do Rotary Day em comemoração ao aniversário do Rotary.

Será realizado das 8 às 11 horas onde será apresentado o trabalho realizado pelos rotarianos em nossa cidade. Também será disponibilizada algumas atividades para as crianças como pintura, pula-pula, maquiagem, algodão doce, pipoca, tudo de forma gratuita.

O evento contará ainda com a apresentação do Canil da Polícia Militar de Apucarana, com a participação do Corpo de Bombeiros e da Associação das Senhoras de Rotarianos (ASR).

Traga sua família, conheça o trabalho do Rotary e participe também dessa corrente do bem.