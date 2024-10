O Colégio São Marcos de Jandaia do Sul, agradece aos pais e alunos do 6° ano que com muito carinho participaram e levaram guloseimas para um delicioso café da manhã, no Asilo São Vicente de Paula, onde os idosos participaram de uma brincadeira: a Trilha Sensorial onde era entregue nas mãos dos idosos com os olhos vendados objetos, aguçando o sentido pelo toque, cheiro, despertando a curiosidade e imaginação, proporcionando alegria e divertimento a todos.