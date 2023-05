Aluna leva maconha para colégio em Apucarana

Na quarta-feira (10), a Polícia Militar de Apucarana apreendeu uma adolescente de 16 anos que estava com uma porção de maconha dentro do colégio onde estudava, no Jardim Paulista. A própria mãe da estudante fez a denúncia após flagrar a filha usando droga fora da instituição de ensino. A Patrulha Escolar, em apoio à PM, acionou uma policial feminina para uma revista pessoal, na qual foi encontrada a porção de maconha na roupa da adolescente.

Diante do flagrante, ela foi apreendida e encaminhada para a delegacia.