Adolescentes morrem em acidente de moto na PR-444 em Mandaguari

O acidente ocorreu por volta das 5h30 da manhã deste domingo (23) na PR-444, próximo a Prorelax em Mandaguari e envolveu uma Fiat Strada com placas de São João do Ivaí e uma Honda CG 125 com placas de Alvorada do Sul.

O motorista da Strada contou aos policias rodoviários que se deparou com a motocicleta na contramão e houve a batida.

Dois adolescentes estavam na motocicleta e morreram no local do acidente.

Trata-se de Wesley Gustavo Nascimento dos Santos, de 16 anos e Carlos Davi Marques Lemes da Silva. de 15 anos. Eles seriam moradores de Mandaguari.