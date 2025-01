Acusados de tráfico são presos em Kaloré

Na noite de 6 de janeiro de 2025, uma operação policial em Kaloré, resultou na prisão de dois indivíduos e apreensão de drogas. Após denúncia anônima, policiais da RPA de Marumbi e Kaloré abordaram os suspeitos na Rua Joaquim Coelho da Silva, encontrando 5g de cocaína, 63g de maconha, R$ 160 e materiais para embalagem. Os detidos, com passagens por tráfico, foram levados à Delegacia de Polícia em Jandaia do Sul para investigação.

Relatório da Polícia Militar divulgado a imprensa

DURANTE O DIA DE HOJE, VEIO ATÉ ESSA RPA UM CIVIL DE BOA INDOLE, DENUNCIAR DE FORMA ANÔNIMA, CONFORME BOLETIM —-, QUE NO ENDEREÇO SUPRACITADO ESTA HAVENDO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS.

JÁ PELA NOITE, POR VOLTA DAS 20H30MIN ESTA EQUIPE RECEBEU INFORMAÇÕES DE VIZINHOS, TAMBÉM ANÔNIMOS QUE ESTAVA HAVENDO NAQUELE MOMENTO INTENSO MOVIMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE PESSOAS, QUE CHEGAVAM AO PORTÃO PEGAVAM ALGO E SAIAM, SEM SEQUER CONVERSAR.

DIANTE DISSO, E PELA QUANTIDADE DE PESSOAS RELATADAS, FOI OPTADO POR PEDIR O APOIO DA EQUIPE RPA DE MARUMBI, E FEITO EM SEGUIDA UMA VIGILÂNCIA, ONDE FOI OBSERVADO POR VOLTA DAS 22H30MIN O MOMENTO EM QUE UM RAPAZ DE BICICLETA CHEGOU ATÉ O PORTÃO, PEGOU UMA SACOLA, SEM CHEGAR A CONVERSAR, E JÁ IA SE EVADIR.

DIANTE DA FUNDADA SUSPEITA E DAS DENUNCIAS ESSA RPA OPTOU PELA ABORDAGEM COM SINAIS SONOROS E LUMINOSOS, EM FRENTE AO ENDEREÇO SUPRACITADO, MAS COM TODOS NA CALÇADA. AO SER REALIZADA A BUSCA PESSOAL NO INDIVÍDUO DE VERDE, FOI ENCONTRADO EM SUA POSSE UMA SACOLA BRANCA CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA E NA CAPA DO SEU CELULAR 160,00 REAIS EM DINHEIRO.

JÁ NO OUTRO INDIVÍDUO, FOI POSSÍVEL OBSERVAR QUE ELE LANÇOU AO SOLO UMA SACOLA QUE VERIFICADO POSTERIORMENTE CONTINHA 56 ENPENDORFES VAZIOS, TIPICAMENTE CONHECIDOS COMO EMBALAGENS PARA COCAÍNA. AINDA EM SEU BOLSO, FOI ENCONTRADO 9 PINOS DE COCAÍNA CHEIOS COM SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, E NESSE MESMO BOLSO OUTRAS TRÊS PORÇÕES FRACIONADAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. EM CHECAGEM NOS SISTEMAS, CONFORME IE SUPRACITADO, FOI POSSÍVEL VER QUE AMBOS TEM PASSAGENS E BOLETINS REGISTRADOS COM ENVOLVIMENTO COM DROGAS, INCLUSIVE PELO TRÁFICO. DIANTE DO FLAGRANTE E PELA FALTA DE SEGURANÇA PARA AS EQUIPES, AMBOS FORAM CONDUZIDOS ATÉ O DESTACAMENTO DE KALORÉ PARA QUE O BOU FOSSE LAVRADO E AS DROGAS PESADAS, SENDO CONSTATADO NO TOTAL 5 GRAMAS DE COCAÍNA E 63 DE MACONHA.

JÁ NO DESTACAMENTO PERGUNTADO A —-, DE QUEM ELE PEGARA A DROGA PARA COMERCIALIZAR, INFORMOU QUE PEGA EM GRANDE QUANTIDADE COM O VULGO ‘—-‘ O —-, CONHECIDO NO MEIO POLICIAL POR REALIZAR O TRÁFICO DE DROGAS NA CIDADE E TRAFICAVA NA REGIÃO AS PORÇÕES.

AINDA QUESTIONADO A —- SE —- ESTARIA ENTREGANDO DROGAS PARA ELE, AFIRMOU QUE SIM E QUE PAGARIA ELE COM AS PORÇÕES ENCONTRADAS EM SEU BOLSO.

APÓS ISSO, OS ENTORPECENTES E OS INDIVÍDUOS FORAM LEVADOS PARA A DELEGACIA DE POLÍCIA EM JANDAIA DO SUL, AMBOS ALGEMADOS CONFORME SÚMULA VINCULANTE DO STF.

