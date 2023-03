Acusado de matar idosos morre em confronto com a Polícia em Apucarana

Na tarde desta quarta-feira (22), Renan Anderson da Silva, de 24 anos, morreu durante confronto com a Polícia Militar (PM) em Apucarana. Renan era acusado de ser um dos envolvidos no assassinato do casal de idosos que ocorreu na semana passada e estava foragido. Ele foi morto após sacar uma arma de fogo em direção à equipe da PM, que atirou em resposta. As equipes RPA e ROTAM encontraram o suspeito após denúncias anônimas de sua presença na região do Parque Bela Vista, e ele tentou fugir para uma região de mata ao ser encontrado. O latrocínio que vitimou Armando Guarnieri, de 79 anos, e Maria de Lourdes, de 65 anos, causou comoção na região.

O casal foi morto por causa de um celular, um relógio, R$ 150 em dinheiro e chocolates, objetos que foram levados da residência e trocados por droga.